NI salarié, ni chômeur

publié le 25/04/2017 à 09:20



Le cas Claudine

Depuis une quinzaine d’années, le mari de Claudine travaille pour une entreprise, en tant qu’ambulancier d’un hôpital. Mais le 1er février, cet hôpital ferme ses portes suite à sa fusion avec un autre hôpital. L’hôpital né de cette fusion rachète l’unité mobile hospitalière de l’entreprise de son mari. Son contrat de travail doit être transféré sur ce nouvel hôpital. Mais n’ayant pas de nouvelles, il envoie un courrier au directeur pour connaître son nouveau planning. Et là, stupeur : on lui répond que son contrat n’est pas transféré et qu’il n’y a pas de poste disponible pour lui. Son ancien employeur, lui, dit qu’il n’est pas concerné. Résultat : aucun des deux ne veut le faire travailler mais il n’est pas licencié pour autant ! Depuis le 1er février, le mari de Claudine n’a plus de salaire, plus de travail, mais il ne peut ni toucher les allocations chômage, ni trouver un autre emploi, puisqu’aux yeux de l’administration il est toujours salarié !





