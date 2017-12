publié le 12/12/2017 à 19:47

Des prix différents selon les points de vente. C'est le constat qu'a fait l'association Familles Rurales dans son baromètre annuel des prix des médicaments en vente libre, relayé par Le Parisien. L'étude se concentre sur douze médicaments proposés dans 83 pharmacies, dont 43 sur Internet, réparties dans 45 départements et le constat est sans appel : les prix des médicaments vendus sans ordonnance ont progressé de 4,3% en un an.



L'association s'est intéressée aux médicaments les plus consommés par les familles, comme l'Activir, utilisé contre l'herpès et le Cacryum, une solution de lavage oculaire. Pour ces deux médicaments, l'envolée des prix est impressionnante : le premier a vu son prix moyen diminué de 7,1% en 2016 pour augmenter de 9,8% en 2017 et le second coûte en moyenne 9,6% plus cher que l'année dernière.

Des disparités selon les points de vente

L'étude de Familles Rurales va plus loin, en comparant les prix des différents points de vente et ce sont les pharmacies qui pratiquent les variations de prix les plus importantes. Le médicament pour les maux d'estomac Maalox y est vendu entre 2,75 euros et 9,10 euros. La boîte de Nicopass, elle, peut être trouvée pour 13,90 euros minimum et jusqu'à 34,10 euros.

Les produits comparés sont en moyenne moins chers sur les sites de pharmacies en ligne, qui proposent les mêmes médicaments que les officines. Mais attention aux frais de port, précise l'Observatoire, qui les estime à "5,92 euros en moyenne par commande" rendant l'achat en ligne "moins intéressant". Attention aussi aux grandes et moyennes surfaces, explique l'association : certains des médicaments proposés sont moins cher en pharmacie.

75% des boîtes en accès libre sont dépourvues d'étiquette prix L'Observatoire de Familles Rurales Partager la citation





Difficile pour les consommateurs de ne pas se laisser piéger par les différences de prix. L'association préconise chaque année au ministère de la Santé une meilleure transparence des prix, mais sans résultat : le consommateur n'a d'autres choix que de comparer les prix, lorsqu'il peut le faire.



L'association conseille de faire jouer la concurrence des pharmacies, entre petites et grandes structures et de ne pas avoir peur de demander les prix aux pharmaciens. La disposition des médicaments et l'absence d'indication des prix sont dénoncées pas l'Observatoire : "75% des boîtes en accès libre sont dépourvues d'étiquette prix", rapporte l'association.