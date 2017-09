Pierre Bergé et la lutte contre le sida : le combat de sa vie

publié le 08/09/2017 à 12:47

C'est une figure majeure de la lutte contre le sida qui disparaît. Pierre Bergé est décédé le vendredi 8 septembre à 86 ans. Depuis les années 80, il était engagé dans la lutte contre la maladie et a œuvré toute sa vie pour récolter des dons. De l'association Arcat Sida à Ensemble contre le sida avec Line Renaud, qui deviendra par la suite Sidaction, dont il était le président, Pierre Bergé a inscrit son premier engagement dans la durée. Retour sur le combat de sa vie.



En 1980, la jeunesse vit sa libération sexuelle en toute insouciance. Moins d'un an plus tard, le sida fait son apparition et la lutte commence. Mais à l'époque, il est réduit à "la maladie des homosexuels". Pierre Bergé, défenseur des droits LGBTQ, s'engage rapidement dans le combat. Il préside l'association Arcat Sida (Association de Recherche, de Communication et d'Action pour l'accès aux Traitements) qui figure au rang des associations historiques de la lutte contre la maladie.

La présidence du Sidaction

10 ans plus tard, alors que le sida continue ses ravages et que les associations poursuivent leur campagne de sensibilisation et lancent des appels au gouvernement, Pierre Bergé fonde avec Line Renaud, Ensemble contre le sida en 1994, qui prendra ensuite le nom de Sidaction. "En 1994, nous ne savions rien de l'avenir ! Notre volonté et le soutien des artistes nous ont permis d’organiser, avec succès, une première opération de collecte de fonds pour répondre à la détresse des malades et des chercheurs", expliquent le duo engagé sur le site de l'association.



En 1996, Pierre Bergé, qui jouit d'une grande notoriété depuis des années dans le monde de la mode et des arts, devient président du Sidaction. Il n'a de cesse de militer, appeler aux dons, réaliser des campagnes de prévention.

Un combat qui n'a jamais cessé

Dans les années 2000, Pierre Bergé ne ralentit pas son engagement. En 2009, afin "d'inscrire le combat dans la durée", il crée un fonds de dotation, qui doit reverser 2 millions d'euros par an pendant 5 ans à la lutte contre le sida.

La même année, la vente de la collection d'Yves Saint Laurent, décédé le 1er juin 2008, qui rapporte environ 375 millions d'euros est directement reversée au Sidaction.



À la veille de l'édition 2013 du Sidaction, Pierre Bergé demande au gouvernement de mettre à disposition des"préservatifs gratuits dans les collèges et les lycées" et d'instaurer des "vrais cours d'éducation sexuelle" lors d'un passage sur RTL. "Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans certains lycées, si on veut un préservatif, il faut aller le demander à une infirmière. La démarches est très facile, comme vous pouvez l'imaginer !", insistait-il.

Un hommage à son combat

Jusqu'à la fin, Pierre Bergé aura poursuivi son engagement démarré dans les années 80. Après l'annonce de sa disparition, de nombreux internautes lui ont rendu hommage.

TÊTU, Actup (qu'il a largement financé), le Sidaction... Pierre Bergé a fait vivre les combats de la communauté gay en France. — Romain Burrel (@RomainBurrel) 8 septembre 2017

Triste nouvelle avec la mort de Pierre Bergé. Nous perdons un grand militant contre le #sida et pour le droit de mourir dans la dignité. — Christophe Michel-R. (@ChrisMichelFr) 8 septembre 2017