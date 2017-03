Les ratés d'une compagnie aérienne

publié le 01/03/2017 à 09:20



Le cas Raquel

Le 24 novembre 2015, Raquel commande via internet 5 billets d’avion Paris-Cap Vert pour sa fille, son gendre et leurs trois enfants pour un départ en juillet 2016. En février, on lui annonce que le vol est annulé. On lui en propose un autre, mais avec escale, alors que le vol prévu initialement était direct. Elle refuse cette proposition et demande le remboursement des 2200 euros versés. Cela fait un an qu'elle attend ! Seul un des cinq billets a été curieusement remboursé.









