Les dents du malheur

publié le 07/04/2017 à 09:20



Le cas Elodie

En janvier 2015, Elodie consulte un dentiste pour une sensibilité à la molaire droite. Elle ressort de son cabinet avec un devis de quatre dents à dévitaliser pour 4200 € ! Elle fait confiance et commence les soins. Mais après le traitement de trois dents, elle souffre de douleurs postopératoires sur deux d’entre elles. Elle commence à avoir des doutes et demande au dentiste les radiographies préopératoires des dents opérées. Il refuse de les donner. Elle consulte un de ses confrères pour savoir s'il est nécessaire d’opérer la quatrième dent. Ce confrère assure qu’il n’est pas nécessaire de dévitaliser cette dent. Il lui dit même qu’étant donné l’état général de ses dents, il est certain qu’il n’était pas nécessaire de dévitaliser les trois autres





