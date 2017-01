Les commissions d'un agent immobilier

Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Yasmina, un agent immobilier, en litige avec un particulier..

CPVA en profite aussi pour vous présenter ses meilleurs voeux pour 2017 !

Crédit : Romain Boé - Abaca Press Julien COURBET et l'équipe de CPVA - Crédit Romain Boé Abaca Press

par Julien Courbet publié le 24/01/2017 à 09:15

Le cas Yasmina



Yasmina est agent immobilier et en février 2015, une cliente la mandate pour la vente de plusieurs de ses biens. Elle signe un mandat de vente exclusive. A la demande de la cliente, elle fait appel à des professionnels pour le chiffrage de travaux nécessaires aux biens. Très vite, elle trouve des clients prêts à signer un compromis de vente pour différents biens. Mais sans comprendre pourquoi, la cliente décide de tout annuler. Plus de vente, plus de signature, plus d’exclusivité. Yasmina aurait un véritable préjudice financier.





