Le travail à l'oeil

Julien Courbet et Maître Nathalie Fellonneau

publié le 16/05/2017 à 09:20





Le cas Laurent

Dans le cadre d’un marché public pour le réaménagement d’une commune, Laurent réalise des travaux en tant que sous-traitant d’une entreprise de travaux publics. Il est réglé en temps et en heure pour la première phase des travaux, de juillet à septembre 2016. Mais il attend toujours le règlement de la 2e phase de travaux, réalisés en octobre et novembre 2016. On lui doit près de 7500€. La facture est établie au nom de l’entreprise de travaux publics mais c’est la trésorerie publique qui doit le payer…

