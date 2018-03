Le succès familial de la conserverie La Belle-Iloise

publié le 29/10/2016 à 09:44

Caroline Hilliet-Le Branchu, la PDG de la conserverie La Belle-Iloise, a reçu le prix Veuve Clicquot de la femme d’affaires de l’année 2016. Cette ancienne ingénieure chez IBM a rejoint l’entreprise familiale il y a dix ans avant d’en prendre la tête quand son père est parti à la retraite en 2011. Il est devenu depuis le maire de Quiberon. Le premier atelier a ouvert en 1932. L’arrière-grand-père de Caroline Hilliet-Le Branchu a tenu le premier magasin approvisionné par son bateau, son grand-père a créé la conserverie La Belle-Iloise et son père a ouvert la première boutique en 1967 pour résister aux géants du secteur, Saupiquet et Petit Navire.



L’entreprise familiale est un succès avec 45 millions d’euros de chiffre d’affaires, 68 boutiques et 40% de la vente par Internet grâce à une fidélisation des consommateurs. Chaque conserve est confectionnée avec du poisson frais, pêché chaque matin à Quiberon, à La Turballe ou au large de l’Irlande. L’effectif varie de 350 à 550 personnes selon les saisons. Caroline Hillet-Le Branchu vient aussi d’ouvrir un restaurant à Nantes, La Tablée, où il est possible de déguster un burger à la sardine.