Le logement indécent

publié le 14/11/2017 à 09:20







Le cas Amel

Amel subit fréquemment des inondations dans son logement, tous les excréments de ses voisins remontent par les toilettes ! Son appartement est à chaque fois recouvert de plusieurs centimètres d’eaux usées et d’excréments. C’est une situation catastrophique pour elle et ses enfants de 7 et 5 ans. Sa fille a été contaminée par une bactérie et elle souffre énormément. Malgré cela, le bailleur social refuse de la reloger.

CPVA à Amiens

Très prochainement Ca peut vous arriver vient à votre rencontre.

Nos négociateurs se déplaceront dans votre région pour régler vos problèmes sur le terrain.

Vous habitez Amiens ou ses environs, appelez-nous vite au 32 10 ou laissez-nous un message sur RTL.fr ou Facebook.

Nous viendrons chez vous pour vous aider !



Première destination, on répète : Amiens et sa région !



Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !