Le groupe Tranchant offre à Paris son premier club de jeux

publié le 08/06/2018 à 00:36

À la tête du groupe Tranchant, Sébastien Tranchant exploite 17 casinos et des hôtels dans toute la France. "Nous avons aussi des activités à 360° dans le métier des jeux", prévient l'entrepreneur au micro de Jean-Baptiste Giraud, du site Économie Matin. En effet, la firme importe et distribue des équipements de jeux comme des machines à sous et des tables de casino.



Pour fêter ses 30 ans d'existence, le groupe créé en 1988 vient d'offrir à Paris son premier club de jeux : le Paris-Élysée Club, dans le VIIIe arrondissement de la capitale. Les casinos sont interdits à Paris depuis 1920. "Dans un club de jeu, on a le droit d'exploiter des jeux de tables, des jeux de contrepartie et ce que l'on appelle des jeux de cercle", explique Sébastien Tranchant sur RTL.

L'enjeu est de démontrer que "le club de jeux peut être exploité à Paris dans de bonnes conditions", poursuit-il. Le Paris-Élysée Club cible une clientèle "typiquement parisienne" et internationale.



Comment financer les grandes étapes de la vie

Santé, études, immobilier, retraite... Les Français ne savent pas trop vers qui se tourner pour financer les grandes étapes de leur vie, selon une enquête Opinion Way, pour Lyxor, du groupe Société Générale. D'après les sondés, la qualité des prestations se dégrade et le système n'est pas jugé pérenne. L'heure est à la désillusion et les Français prennent conscience du fait que notre modèle social est fragilisé, comme si on était dans une phase de transition. Le monde ancien, où l'État était protecteur, semble révolu.



L'État ne joue plus vraiment son rôle de filet de sécurité qu'il a joué pendant des années. Résultat : 67% des Français, plus des deux tiers, affirment qu'ils ne devront compter que sur leurs propres forces, à l'avenir, pour financer les grandes étapes de la vie, telles que leurs frais de santé, leur retraite, les études de leurs enfants, et leur fin de vie. Et ils ne sont plus que 5% à compter sur les pouvoirs publics sur ces différents sujets.

Manque d'anticipation

Les sondés estiment par ailleurs que les dépenses les plus difficiles à financer sont celles de la fin de vie, puis des soins de santé non remboursés. Arrive ensuite la question de la retraite, du logement et des études des enfants. Mais pour ces questions, intimes, les Français ne savent pas trop à quel saint se vouer. Ils se tournent vers leurs proches pour avoir des réponses, plutôt que vers des conseillers financiers, en qui ils n'ont pas forcément confiance.



Malgré tout, ces grandes étapes de la vie ne sont pas anticipées. Les Français épargnent, mettent de côté de l'argent, mais surtout pour avoir un toit sur la tête. Pour le reste, ils sont plutôt sur de l'assurance-vie. Mais 7 Français sur 10 disent que c'est difficile de s'y préparer. Et 4 sur 10 avouent avoir déjà renoncé au moins une fois à financer un problème de santé, un projet immobilier ou les études de leurs enfants, ou même la retraite.