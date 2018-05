Pourquoi a-ton rouvert des clubs de jeux à Paris ?

publié le 12/05/2018 à 12:35

Alors que ces dernières années, neuf des dix établissements de jeux que comptait Paris ont été fermés, les fameux "cercles" renaissent désormais sous forme de "clubs", présentés comme "plus transparents" . Denis, un habitant de Chartres, interroge Philippe à ce sujet : Pourquoi a-t-on rouvert les cercles de jeux ?

C'est ensuite au tour d'Anthony d'entretenir avec Philippe Bouvard une conversation sur le conflit qui oppose la Corée du Nord et la Corée du Sud: Comment les deux pays en sont arrivés là ?

Enfin, avec Daniel, Philippe Bouvard se pose cette question cruciale pour nos enfants: Pourquoi faut-il retourner au B-A BA pour la lecture ?

Les bouquinistes de Paris bientôt inscrits au patrimoine mondial ?

Philippe Bouvard passe un coup de fil à Jérôme Callais, président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris.

Une profession qui pourrait bientôt connaître un véritable bouleversement: Le Conseil de Paris a adressé un vœu au ministère de la Culture pour qu'il accomplisse les démarches en faveur du classement des bouquinistes au patrimoine mondial immatériel de l'Unesco.

Cette "plus grande librairie du monde à ciel ouvert", qui existe à Paris depuis le XVIe siècle, fait "partie intégrante du paysage parisien", ont plaidé les élus. Une inscription à l'Unesco permettrait de mettre en valeur le savoir-faire et surtout de protéger l'activité des 210 bouquinistes qui exercent encore.

"Changez votre destin génétique" par Gilbert Deray

Philippe Bouvard reçoit le Pr. Gilbert Deray pour son livre « Choisissez votre destin génétique » (Fayard)

Notre mode de vie et notre environnement ont sur notre santé (et notre vieillissement) un rôle bien supérieur à celui de nos gènes qui ne comptent que pour 25% dans l’apparition des maladies. Tout est donc possible ! On découvre dans cet ouvrage le rôle déterminant sur la guérison ou la prévention des maladies de comportements aussi ordinaires que la lecture, le rire, l’écoute de la musique, le temps consacré à l’amour et, bien sûr, l’exercice physique (modéré), allié à une alimentation choisie.

Le professeur Gilbert Deray pratique depuis des années avec ses patients cette médecine du corps et de l’esprit : elle est aussi efficace que simple. Il nous en parle sur RTL !

