Le faux chèque en bois

Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Sébastien en litige avec une banque.

Crédit : Romain Boé - Abaca Press Julien COURBET et l'équipe de CPVA - Crédit Romain Boé Abaca Press

par Julien Courbet publié le 15/02/2017 à 09:20

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer





Le cas Sébastien



En novembre, la banque dans laquelle Sébastien a le compte de sa société l'informe qu’elle souhaite le fermer. Il doit donc transférer ses fonds vers son autre compte professionnel, qui se trouve dans une autre banque. Ce qu'il fait par chèque le 20 janvier, juste avant la clôture du compte. Mais le 25 janvier, surprise : le chèque est refusé pour provisions insuffisantes ! Tous ses comptes sont alors bloqués et il est fiché à la banque de France.





Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...







Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels





Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !