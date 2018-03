Pourquoi les Français ont une mauvaise image de la mondialisation

et Loïc Farge

publié le 15/03/2018 à 10:15

Une majorité de Français a une mauvaise opinion de la mondialisation. C'est ce que montre jeudi 15 mars un sondage réalisé par Opinionway pour le Printemps de l'économie et publié en exclusivité par RTL.



Le résultat est sans appel. Sur les 1.002 personnes interrogées le mois dernier, six sur dix en ont une mauvaise opinion. À plus de la moitié, ils considèrent qu'elle a eu des effets négatifs sur la France.

Ils lui reprochent d'abord d'avoir pesé sur les salaires et l'emploi (c'est ce que pensent 65% des répondants), ainsi que le sur le pouvoir d'achat. À 49%, ils pensent qu'elle a eu une incidence négative sur l'activité économique. Ils rangent donc la France parmi les perdants de ce vaste mouvement d'internationalisation de l'économie.

Un jugement qui est probablement nourri par les dernières années, avec la longue crise que le pays a traversée, mais aussi par le sentiment de déclin qu'entretiennent les Français, avec la nostalgie d'une époque bien lointaine où ils étaient la première puissance européenne.



Qui sont les gagnants ? Sans conteste l'Amérique du Nord et l'Asie, selon les personnes interrogées. Quant aux autres victimes, ce serait, outre la France, les pays européens, l'Afrique et l'Amérique du Sud.



Deux-tiers des sondés souhaiteraient d'ailleurs que la réglementation soit renforcée aux frontières pour protéger la France des produits de la concurrence internationale.