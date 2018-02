Le chèque à perte de vue

publié le 09/02/2018 à 11:46

Le cas de Samira



Le 20 janvier, Samira achète un chiot chez un éleveur. Très rapidement, elle constate qu’il n’est pas en bonne santé et elle l’emmène chez le vétérinaire deux jours après l’achat. Le chiot meurt sur place. Elle demande immédiatement le remboursement à l’éleveur, qui accepte. Il lui envoie un chèque de 990 euros, et elle accepte de garder à sa charge les frais de livraison, de vétérinaire et d’incinération (570 euros). Mais lorsque elle tente d’encaisser le chèque, la banque lui annonce que le propriétaire du chèque a fait opposition pour perte !





