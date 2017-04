Le Calisson d'Aix, bientôt chinois ?

publié le 01/04/2017 à 10:02

Sur la route de Provence, les calissons d'Aix du Roy René séduisent près de 100 ans. La recette de cette confiserie n'a pas changé : un tiers sirop de sucre, un tiers de melon de Cavaillon confit, et un tiers d'amandes. Le Roy René est le premier fabricant de Calissons d'Aix, en produisant quelque 400 tonnes par an. Mais à Aix-en-Provence, ils sont environ une dizaine de "calissonniers" regroupés en union des fabricants.



Ils cherchent ces temps-ci à se mettre d'accord sur les critères de l'indication géographique protégée. Le dossier final doit être finalisé avant fin d'année 2017. Et cela devient d'autant plus pressant qu'un Chinois a déposé en novembre dernier la marque "Calisson d'Aix". Ils ne devraient pas être commercialisés en France, mais devraient donc bientôt arriver sur le marché chinois.

Il y a trois ans, l'entreprise du Roy René et ses 75 salariés ont été repris par un autre provençal, le créateur de L'Occitane. Une première boutique vient d'ouvrir à l'étranger : à Miami, aux États-Unis.