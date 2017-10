Le bar s'affaisse

publié le 24/10/2017 à 09:20





Le cas Hélène Le En Le bar voisin de la maison d'Hélène tombe en ruine et devient un danger pour elle et sa famille. La toiture est dans un état tel que des tuiles s’envolent à chaque coup de vent. Comme elle n’est plus étanche, c’est le bâtiment entier qui se détériore et le mur donnant sur son terrain penche de plus en plus. Hélène a peur qu’un drame se produise. Un arrêté de péril non imminent établi par la mairie le 7 janvier 2015 confirme ce danger et exige du propriétaire qu’il fasse les travaux nécessaires. En vain.

