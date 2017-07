Le bailleur endormi

publié le 05/07/2017 à 09:20





Le cas Elisabeth

Elisabeth est locataire d’un appartement en Ile de France depuis 40 ans. Mais depuis plusieurs mois, elle se bat avec son bailleur pour qu’il change l’une de ses portes fenêtres qui fuit dès qu’il pleut. Sa moquette commence même à moisir car à chaque pluie, de l’eau s’infiltre… En janvier, son bailleur lui a envoyé un professionnel qui a posé un petit joint en mousse : échec. En février, deuxième intervention, cette fois la société pose du silicone : échec. En avril, suite à une nouvelle demande de votre part, la société revient et, cette fois, lui explique clairement qu’elle arrête le cache-misère et que le bailleur doit changer la porte fenêtre car celle-ci est tordue… Nous sommes en juin et malgré ses appels et courriers recommandés, le bailleur ne répond toujours pas !!!

