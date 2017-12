La production française du jouet retrouve la forme

publié le 03/12/2017 à 09:00

Noël approche, et beaucoup de Français ont choisi ce premier weekend de décembre pour commencer leurs achats et remplir la hotte. La bonne nouvelle pour les défenseurs du made in France est que le marché des jouets produits dans l'Hexagone se porte très bien. Une poupée Corolle, créée à Langeais en Indre et Loire, une tour Eiffel Meccano fabriquée à Calais, une caisse enregistreuse Smoby fabriquée dans le Jura... Les exemples ne manquent pas.



Le made in France représente entre 10% du marché du jouet, selon les dernières estimations des professionnels, et la tendance est en augmentation depuis 3 ans. Pour le reste, 20% des jouets viennent d’Europe puis, à une écrasante majorité, 70%, d’Asie : 70%.

Une qualité assurée

Pour résister à la fabrication de jouets en Chine, des fabricants misent tout sur la qualité. La marque Mako Moulage, qui a bercé l'enfance de nombreux Français, avait complètement disparu à la fin des années 1980. Agnès Beuchet a décidé de relancer cette marque mythique il y a quelques années. Elle aurait pu tout fabriquer en Asie mais a décidé de respecter l’histoire et de préserver le patrimoine. "Je suis partie à la recherche de tous les fabricants qui pouvaient conserver cette qualité à la française - des petits artisans que je pouvais visiter tous les trois mois pour vérifier la qualité des produits", explique-t-elle.



Mako Moulage a plusieurs sites de productions, en Île-de-France pour les pinceaux et la peinture, dans le Nord-Pas-de-Calais pour les notices, à Carpentras pour le plâtre ou encore en Dordogne pour l’assemblage. Certes, le coffret est 30 à 40% plus cher que s’il était fabriqué en Chine, mais certaines boîtes sont vendues à moins de 30 euros.

Des jouets tendance

Un autre modèle économique du made un France est Smoby, dans le Jura, la vallée du plastique. Le n°1 européen du jouet appartient à un groupe allemand qui a sauvé la marque il y a dix ans, mais 70% du catalogue reste fabriqué en France, à Arinthod, où 400 salariés travaillent pour Smoby, contre 1.000 il y a dix ans. "On est aussi compétitif à rester en France mais on est obligé d'investir massivement, d'automatiser, de robotiser... Mais aussi à travers la formation des salariés. Beaucoup de nos concurrents fabriquent à l'étranger pour ne pas avoir ces contraintes-là", explique le directeur général Thomas Le Paul.



Les Français, eux, se disent à 65% prêts à acheter français, quitte à payer plus cher, selon une enquête réalisée par la Grande Récré. Il y avait 200 fabricants de jouets en France il y a 30 ans, il en reste 50 aujourd’hui avec un fort potentiel de croissance. Des fabricants et créateurs regroupés au sein d’une association créée par Alain Ingberg. "Dès qu'on crée chez nous deux ou trois emplois de plus, c'est énorme, on a gagné. Nos achats sont nos emplois", lance ce dernier.



Pour que cela perdure en ce sens, il va falloir aussi bousculer quelques idées reçues. "On a cette vieille idée que les produits made in France sont des produits ringards, old school... Ce n'est pas du tout ça. Même si on est fabriqué en France, c'est des jouets très tendance", clame Agnès Beuché de Mako Moulages. Le rêve pour la fabricants français du jouet : atteindre les 15% du marché. Et, pourquoi pas, rapatrier certaines productions en France.

