La chaudière capricieuse

par Julien Courbet publié le 10/02/2017 à 09:20

Le cas Sylvain



En août 2015, Sylvain appelle une entreprise pour l’installation d’une chaudière en prévision de l’hiver suivant. La facture s’élève à 11 010 euros, la chaudière est installée et depuis…il vit une vraie galère ! Dès que les températures approchent de zéro, la chaudière se met en alarme et s’éteint. Il faut ensuite deux heures pour la relancer !!! Il a un enfant en bas âge, la situation est donc très compliquée. Depuis plus d’un an, il relance l'entreprise société, par téléphone, par mail… elle s’est déjà déplacée plus de 10 fois mais le problème est récurrent !





