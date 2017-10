L'ardoise d'un VTC

publié le 23/10/2017 à 09:20





Le cas Claire Le En juin 2016, Claire ouvre sa société de VTC (voiture de tourisme avec chauffeur). En attendant de faire sa clientèle, elle travaille pour une autre société de transport en tant que sous-traitant. Mais très vite, elle remarque des retards dans le paiement des factures. Plus le temps passe, plus les délais sont longs, jusqu’à ce que l’entreprise finisse par ne plus vous payer du tout. Elle prévient donc le patron de l’entreprise qu'elle ne travaillera plus pour lui tant que toutes les factures ne seront pas réglées. Après de nombreuses relances, elle décide de tenter une conciliation judiciaire, à laquelle il ne se présente pas.

CPVA à Amiens

