publié le 26/04/2016 à 15:33

Voilà un flot d'argent venu d'Arabie Saoudite qui risque bien d'être bienvenu pour un certain nombre de secteurs. "Tout projet de developpement dans le monde passera par nous", a averti le vice-prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman. Nous voilà prévenus ! C'est un rien mégalo mais c'est une bonne nouvelle pour tous les pays ou gros groupes, pour ceux qui cherchent de l'argent frais pour financer leurs entreprises technologiques, leurs futures usines ou infrastructures de demain.



Voici arrivé sur le marché le plus gros fonds d'investissement au monde. L'Arabie Saoudite va investir pour près de 2.000 milliards de dollars sur toute la planète. Ce fonds écrase l'actuel premier de la liste, le fonds norvégien, il représente aussi davantage que la capitalisation de Google, d'Apple et de Microsoft réunis. Et pour mettre cet argent sur le marché, et bien l'Arabie Saoudite procéde à une première : elle va vendre en bourse 5% de son bras droit : la société pétrolière Saoudi Amraco

Investir pour sortir de la dépendance pétrolière

Si l'Arabie Saoudite se défait d'une partie de la société pétrolière, c'est parce que le pétrole ce n'est plus ce que c’était mon bon monsieur ! Ça eu payé, mais ça ne paye plus ! L'Arabie Saoudite est bien le premier producteur de pétrole au monde mais le brut, lui, il a perdu 60% de sa valeur depuis l'été 2014. Et puis avec la transition énergétique qui s'annonce, qui est même bien engagée, le pétrole ce n'est plus l'avenir. Mais voilà, pour l'instant, près de 90% des revenus de l'Arabie Saoudite proviennent de l'or noir. Il faut que ça change, c'est pourquoi le vice-prince héritier a présenté hier toute une série de réformes

Cette mise en bourse, c'est une première. Mais il n'y a pas que ça, le jeune prince a aussi indiqué que l'Arabie Saoudite allait emprunter aussi de l'argent sur les marchés, qu'elle allait réduire toutes les subventions, c'est fini l'État providence, que les femmes allaient davantage avoir accès au marché du travail, bon on ne sait pas encore si elles auront enfin le droit de conduire, mais ça bouge, le pays s'ouvre. Reste à avoir maintenant si cette révolution plaira aux Saoudiens.

Blog note

Ouvrir un compte en banque chez Goldman Sachs ce sera possible même pour un petit épargnant. Aujourd'hui, il faut près de 900 000 euros pour entrer dans la banque d'investissement américaine , mais Goldman Sachs se lance pour tous sur une plateforme en ligne

La note du jour

Un beau 16 sur 20 au groupe français DCNS bien-sûr qui a remporté cette nuit un mégacontrat de 34 milliards d'euros pour construire 12 sous-marins pour l'Australie...on en reparle dans le journal de 7 heures.