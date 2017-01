REPLAY - Avec son message antiprotectionniste, Xi Jinping a marqué les esprits en ouvrant le Forum économique de Davos le 17 janvier. Le PDG de Suez analyse la venue du Chinois.

par Martial You , Ambre Deharo publié le 18/01/2017 à 00:18

Le Forum de Davos s'est ouvert le 17 janvier et prendra fin vendredi. Cette rencontre économique mobilise 4.000 gendarmes, militaires et agents de sécurité, pour 4.000 participants. Un pour un. La présence des plus grands PDG et chefs d'États du monde signifie donc sécurité maximale. Pendant trois jours, ce petit village de Suisse, situé dans les montagnes, devient donc le centre du monde, et un bunker par la même occasion. Les dirigeants des plus grandes entreprises paient leur séjour en moyenne 18.000 euros, contre 1.000 à 2.500 d'ordinaire pour une semaine.

Xi Jinping, star de Davos

Outre les chiffres, l'invité qui inaugurait cette nouvelle édition du forum économique de Davos a également fait beaucoup parler de lui. Il s'agissait du président communiste chinois Xi Jinping. Venu défendre le libre-échange et dire tout le bien qu'il pense de la mondialisation, "un océan dans lequel [son] pays a nagé", comme le rapporte le journaliste Martial You sur place, le chef d'État était également présent pour rappeler la place de la Chine dans l'économie actuelle et future. "L'économie chinoise ralentit mais elle continue de fonctionner aux alentours de 6%, ce qui est une croissance remarquable pour un pays d'1,3 milliard d'habitants", analyse pour RTL Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez Environnement et président du comité France-Chine. "La Chine est en train de s'intégrer complètement dans le commerce mondial, les échanges sont multiples et on comprend très bien que les Chinois, qu'ils soient des chefs d'entreprises ou des politiques, aient des contacts avec le monde extérieur, c'est à dire l'Occident et le reste de la planète.

La planification pour mener la révolution verte ?

Mais Xi Jinping ne cherchait-il pas également à réussir une opération de séduction ? Après tout, Suez Environnement a récemment inauguré une station de traitement des eaux usées dans l'est de Pékin. Quant aux groupes énergétiques français, leaders dans leur domaine, ils sont tous tournés vers la Chine. Celle-ci a une grande carte à jouer dans le domaine des énergies renouvelables, un véritable enjeu de santé publique et moteur de paix sociale dans le pays. "Un mouvement vert est impulsé par le gouvernement", explique Jean-Louis Chaussade. "N'en doutons pas, la Chine sera un pays où se développeront et se développent déjà des technologies de pointe dans l'économie verte". Et à n'en pas douter, pour le dirigeant de Suez, la réussite du pays tient en partie à sa stratégie politico-économique. "L'une des forces de la Chine, c'est sa planification à moyen long terme", observe ainsi Jean-Louis Chaussade. "C'est un énorme plus pour l'économie et sa capacité à innover et développer des technologies nouvelles".

Chine vs États-Unis

Et Pékin compte bien profiter d'un contexte international en pleine redéfinition pour renforcer son pouvoir. Alors que Donald Trump s'apprête à prendre son poste de président des États-Unis et se tourne de plus en plus vers une stratégie protectionniste, l'ouverture toujours plus grande de la Chine vers la mondialisation risque de venir perturber l'ordre mondial. "Tout repli des États-Unis se traduira très certainement par une expansion d'autres pays dont la Chine", appuie Jean-Louis Chaussade. "Un nouvel équilibre est peut-être en train de se créer. Et il n'y aura pas de vide, car on ne peut pas stopper le commerce mondial".