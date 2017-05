Immobilier : valse des records en vue à Paris

publié le 31/05/2017 à 07:32

On ne peut pas encore parler de bulle spéculative : les transactions qui sont à des niveaux record en Île-de-France relèvent actuellement de trois phénomènes. D'abord, les acquéreurs ont bien intégrés que le niveau historiquement bas des taux d'intérêt et la facilité à obtenir des crédits vivaient leurs dernières beaux jours. Ensuite, les candidats à l'achat ont aussi compris que la phase de baisse des prix de l'immobilier enregistrée ces trois dernières années était terminée. Ils se décident donc plus massivement à investir avant une reprise des prix définitivement installée. Cela provoque un effet embouteillage. Enfin, Paris et l'Île-de-France retrouve auprès des étrangers la cote d'amour qu'elles avaient perdu ces dernières années. Résultat : les notaires anticipent un nouveau record historique du prix des appartements qui devrait franchir la barre moyenne de 8.800 euros par mètre-carré dans la capitale. Le précédent record était de 8.460 euros en 2012.



Il y a toujours des zones d’ombre. Mais statistiquement, la hausse est sensible dans l’ensemble de l'Hexagone. Même si c'est à Paris et dans quelques belles métropoles régionales qu'elle est la plus spectaculaire. Tout simplement parce que dans l'ancien, le stock d'appartements ou de maisons de bonnes qualité disponibles à la vente est faible par rapport à une demande en progression constante.

Tout cela pousse certaines transactions à des niveaux stratosphériques : plus de 30.000 euros par mètre carré dans le "Triangle d'or", qui enchâsse les Champs-Élysées et le front de Seine. Les sept quartiers les plus cossus de Paris se vendent en moyenne plus de 10.000 euros le mètre carré.