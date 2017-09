Immobilier : est-ce plus rentable d'acheter ou louer sa résidence principale ?

publié le 05/09/2017 à 00:24

Meilleurtaux.com, courtier en crédit immobilier, présente pour la quatrième année consécutive, une étude afin d'aider les Français à faire le choix entre la location et l'achat de leur résidence principale.



Selon les constats de l'étude, une acquisition est rentabilisée en moyenne au bout de 3 ans pour un 70m2. Autrement dit, si une personne reste locataire plus de 3 années, la location devient une source de perte par rapport à l’achat. C'est 2,5 ans de moins qu'en 2014 mais 6 mois de plus qu'en 2016.

Il faut donc plus de temps qu'en 2016 pour qu'une location immobilière devienne rentable. Cela s'explique par la hausse des prix de l'immobilier et des taxes foncières.



La rentabilité d'un achat immobilier varie non en fonction de sa surface d'une part et de la ville où il se situe d'autre part. Alors que l'écart entre les villes s'était réduit l'an dernier, il augmente à nouveau en 2017. C'est du moins ce que relate l'étude effectuée sur 36 communes françaises.

Un achat rentabilisé plus vite à Paris qu'à Bordeaux

Selon les enseignements qui ressortent de cette étude, un propriétaire de Bordeaux rentabilisera son achat moins vite qu'un acheteur de Paris. Pour qu'une acquisition soit plus intéressante qu'une location à Bordeaux, il faudra en moyenne 9,5 ans, contre 5 en 2016. Dans la capitale, il faudra 9 ans avant que l'achat d'un 70m2 soit financièrement intéressant, contre 6,5 années en 2016.



C’est la première année qu’une ville en région fait moins bien que Paris. Bordeaux qui affiche, derrière la capitale, les prix les plus élevés de l’ensemble des autres villes de France, devient ainsi la métropole où l’acquisition d’une résidence principale nécessite le nombre d’années le plus élevé de détention pour être plus avantageux que la location.

Capture d'écran de l'étude du Meilleurtaux.com en 2017