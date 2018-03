publié le 27/10/2016 à 12:17

Le chômage a baissé en septembre. Sur un mois c'est sans précédent en nombre de chômeurs, en pourcentage c'est près de 2%. Ce sont des chômeurs de catégorie A, ceux qui ne travaillent pas du tout et qui sont disponibles pour occuper un emploi, et qui recherchent un emploi. C'est un chiffre qui semble solide. En effet, le nombre de personnes entrées en formation est compensé par le nombre de personnes sorties de formation, ça n'a que peu d'impact en fin de compte. Sur la dernière année, le nombre de chômeurs à baissé et la courbe s'est inversée après une hausse continue depuis 2011.



Néanmoins, François Hollande avait annoncé une inversion de la courbe en 2012, et sur l'ensemble du quinquennat nous en sommes à 500.000 chômeurs en plus par rapport à mai 2012. À ce rythme il faudrait 2 quinquennats pour revenir aux 3 millions de chômeurs. Certes le pacte de responsabilité à joué, mais c''st aussi un impact de l'amélioration de la situation en Europe. En France, on constate néanmoins qu'on crée des emplois, la "job machine" française fonctionne. Mais il n'y a pas de signes avant coureurs d'une reprise amplifiée de l'économie française.