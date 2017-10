Fleurs Pois & Cie : la lingerie redécouvre le made in France

Éco Tassart du 28 octobre 2017 : la lingerie redécouvre le made in France avec Fleurs Pois & Cie

et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/10/2017 à 10:58

La lingerie made in France se renouvelle avec Fleurs Pois & Cie, une petite entreprise qui travaille main dans la main avec d’ex salariés de l’usine Lejaby, cette fameuse marque dont la fermeture à Bellegarde-sur-Valserine avait suscité l’émoi en 2011.



Fleurs Pois & Cie est une marque récente qui fête ses trois en ce mois d’octobre 2017. Caroline Juvin, sa directrice, a tous les atours d’une self-made-woman : pas de bac, pas d’études supérieures, une carrière dans l’immobilier et la communication. Mais un jour, lorsque sa fille a eu douze ans, elle a eu envie de lui offrir de la lingerie pas trop sexy. C’est alors que s’est posé un problème, ladite lingerie était introuvable.

Alors Caroline Juvin s’est lancée dans l’aventure de la lingerie made in France avec deux amies. Dans leurs produits 100% coton, pas de baleine, pas d’armatures, pas de coques, mais de la lingerie "bien-être" qu’elles destinent d’abord aux jeunes filles. Finalement, il s’avère avec le recul que 80% de leurs clientes sont bien des femmes. Caroline Juvin et ses deux associées espèrent pouvoir se verser un salaire au mois de janvier prochain. Une de leurs parures est vendue entre 80 et 100 euros, mais le fait d’acheter un produit français est un argument de poids chez les clientes.