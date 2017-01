Glyphosate, dioxines... Que contiennent les couches pour bébés ?

Une enquête publiée ce mardi 24 janvier dévoile des résultats inquiétants : 10 des 12 produits testés contiennent des composants dangereux pour la santé.

par Maxime Magnier , Avec AFP publié le 24/01/2017 à 12:03

L'étude a de quoi préoccuper les parents du monde entier. Ce mardi, l'association 60 millions de consommateurs publie une enquête menée sur 12 marques de couches pour bébés, lesquelles contiennent, pour la plupart, des résidus "potentiellement toxiques".



Parmi ces substances indésirables, des composés organiques volatils (COV) irritants et neurotoxiques, comme le toluène ou le styrène, sont présents dans neuf des produits testés. S'il s'agit là de proportions inférieures aux seuils réglementaires, ces seuils ont été définis en cas d'inhalation, et non en cas d'application sur la peau, comme l'a expliqué Victoire N'Sondé, auteure de l'enquête, à l'AFP.



Un modèle de langes analysés, ceux de la marque Carrefour estampillés "Eco Planet", recèle aussi du glyphosate, une substance irritante et probablement cancérigène, contenue notamment dans l'herbicide Roundup. Dans le même produit, selon 60 millions de consommateurs, on retrouve également des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui sont toxiques.

Le principe de précaution doit prévaloir

Dans les "Baby Dry" de Pampers, le magazine a identifié des traces de deux autres pesticides classés cancérigènes possibles, ainsi que de dioxines et furanes, soupçonnés de perturber le système hormonal.



Si toutes ces substances sont présentes "à l'état de résidus" et "en dessous des seuils fixés par la réglementation" - quand de tels seuils existent -, selon l'article de l'association de consommateurs, les enfants en bas âge sont "particulièrement sensibles aux substances toxiques" et "le principe de précaution doit prévaloir".



60 millions de consommateurs estime aussi que "tout résidu soupçonné de risques toxiques doit être écarté des couches pour bébé, d'autant que les bébés sont déjà exposés à ces substances via leurs jouets ou l'alimentation.



En revanche, l'étude fait état d'une nouvelle des plus encourageantes : 2 des 12 références analysées ne comportent aucune des substances recherchées. Il s'agit des "Love & Green" et de celles de la marque distributeur E.Leclerc, la première étant la "seule couche écologique de l'essai qui réussit son pari".