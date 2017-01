Couches pour bébés : des toxines dans la plupart des produits

INVITÉ RTL - Victoire N'Sondé, auteure d'une enquête sur la composition des couches pour bébés, révèle les résultats inquiétants de ses travaux.

Si un grand un nombre de produits de consommation courante contiennent des pesticides et autres produits chimiques, il en est un qu'on pourrait penser - ou espérer - dénué de tout artifice : les couches pour enfants.



Pourtant, d'après une enquête menée par l'association "60 millions de consommateurs", et à paraître ce mardi 24 janvier dans le mensuel, sur 12 produits différents testés, seuls deux échantillons n'ont présenté aucun produit toxique. Dans les autres, les analyses révèlent plus ou moins de molécules possiblement dangereuses, parmi lesquels des dioxines, hydrocarbures ou glyphosate, ce dernier étant notamment présent dans la composition du désherbant Round-Up.



"On a trouvé des molécules potentiellement toxiques à de faibles doses, donc ce sont des traces, ce sont des faibles concentrations. Pour autant, cela ne suffit pas à rassurer parce que ce sont des molécules qui ont un potentiel toxique", explique l'auteure de l'enquête, Victoire N'Sondé.

Difficile d'évaluer les risques

Malgré tout, et parce que l'on "sait que les bébés portent les couches toute la journée, toute la nuit, pendant deux à trois ans", "on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a aucun risque", ajoute Victoire N'Sondé. "Pour autant, admet-elle, on n’a jamais évalué ce que ça donnait d'être exposé, au niveau des fesses du bébé, à ce type de molécules. Aujourd'hui, c'est difficile de se prononcer sur les risques possibles".



La journaliste rappelle qu'il y a "deux produits qui arrivent à avoir zéro molécule toxique, donc c'est possible" de concevoir des couches sans ces composants potentiellement nocifs. Elle ajoute que si les marques concernées par les tests "ont reçu ces résultats", aucune ne s'est manifestée, même si l'étude est encore récente.



"C'est un sujet qui est compliqué", dit aussi Victoire N'Sondé, qui précise que "la plupart des marques n'ont même pas voulu" communiquer sur la composition des couches. "Il y a un problème de transparence dans ce domaine. On achète des produits pour son bébé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans."