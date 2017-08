Fiscalité des entreprises : cadeau ou coup de pouce ?

publié le 31/08/2017 à 08:10

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a promis, mercredi 30 août, que le gouvernement prendrait dès le prochain projet de loi de finances "un certain nombre de décisions fiscales devant lesquelles tous les gouvernements, sans exception, de droite comme de gauche, ont reculé depuis trente ans". Parmi les priorités affichées : la baisse de l'impôt sur les sociétés (IS), actuellement proche de 33%, et que le gouvernement souhaite ramener à 25% d'ici la fin du quinquennat afin de la rapprocher de la moyenne européenne. Cadeaux aux entreprises ou coup de pouce nécessaire à la relance ?



On va d'abord tordre le coup au fantasme du cadeau fiscal aux entreprises. Aucun gouvernement de la Ve République - même celui d'Édouard Balladur - n'a jamais fait preuve d'une tendresse fiscale particulière vis-à-vis des sociétés dans notre pays. De fait nos entreprises sont globalement (impôts et charges comprises) les plus taxées de tous les grands pays industrialisés. C'est cet écart qui ébranle notre compétitivité et étouffe l'emploi qu'il s'agit de réduire. Concrètement, le gouvernement d'Édouard Philippe planifie un allègement de la charge fiscale de 11 milliards d'euros d'ici 2022.