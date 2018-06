Faut-il changer de téléviseur pour la Coupe du monde 2018 ?

publié le 02/06/2018 à 09:14

Du 14 juin au 15 juillet, la Russie accueille la 21e Coupe du monde de football de l'Histoire. Ce rendez-vous planétaire mobilise 32 équipes autour de 64 rencontres à disputer et plus de 3 milliards de téléspectateurs cumulés sur tous les continents.



Après une année 2017 morose pour le secteur avec 4,5 millions d'écrans vendus en France contre 6,5 millions en 2016, les fabricants espèrent profiter de l'effet Coupe du monde. Ce type d'événement incite souvent le consommateur à mettre à jour son équipement pour profiter pleinement du spectacle.

Les principaux fabricants de téléviseurs ont d'ailleurs lancé des opérations promotionnelles pour l'occasion. Samsung, LG, Philips, TCL et Thompson proposent ainsi des offres de remboursement sur certains de leurs téléviseurs. Des extensions de garantie entre 2 et 5 ans sont également offertes par Samsung, LG et Sharp.

Mais changer de téléviseur vaut-il toujours le coup ? Taille de la dalle, définition, technologie LED... Voici quelques points de repère pour déterminer si votre écran actuel est à remplacer.



Mon téléviseur est-il assez récent ?

Si vous avez fait l'acquisition d'un téléviseur il y a moins de six ans, changer maintenant n'offre pas grand intérêt car les technologies utilisées étaient déjà éprouvées en 2012. Vous pouvez en outre effectuer des réglages sur votre téléviseur pour améliorer le contraste et les autres caractéristiques de l'image.



Pour les téléviseurs acheté avant 2010, un changement peut commencer à être intéressant pour la plupart des modèles, sauf éventuellement les modèles haut de gamme s'ils ne présentent encore aucun défaut.



Faut-il acheter un téléviseur 4K ?

La majorité des téléviseurs sont désormais capables d'afficher des programmes en Ultra haute-définition, aussi connue sous le nom de 4K. Ces postes offrent une meilleure précision d'image avec une résolution de 3.840 X 2.160 pixels, soit 8 millions de pixels. Un niveau de détail quatre fois plus élevé qu'un téléviseur HD. Cette technologie permet de fabriquer des diagonales de plus en plus grandes. Au-delà de 49 pouces, quasiment tous les écrans sont estampillés 4K. Les enchères débutent autour de 500 euros et peuvent dépasser les 3.000 euros.



Les programmes en 4K sont encore loin d'être démocratisés. Orange, OCS, Canal+, Netflix et l'Apple TV 4K permettent pour l'instant d'en profiter. À défaut de contenus diffusés en 4K, un téléviseur Ultra HD va "upscaler" les programmes. Il va les les afficher dans une résolution supérieure avec un meilleur rendu qu'en Full HD. Le bénéfice n'est pas toujours visible à l’œil nu. Mais l'Ultra haute-définition est appelée à se généraliser et un téléviseur 4K est un investissement intéressant pour l'avenir, surtout si votre équipement actuel approche des dix ans.

Quelles rencontres vont être diffusées en 4K ?

Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, toutes les rencontres du mondial seront captées en 4K (Ultra haute-définition). Cependant, aucune chaîne de télévision française ne diffuse ses programmes dans cette définition sur la TNT. Pour profiter des matchs dans cette qualité d'image supérieure, il faudra passer par une box. Et toutes les rencontres ne seront pas retransmises dans cette résolution.



Comme le rapporte 01Net, TF1 diffusera 28 rencontres en Ultra HD (dont tous les matchs des Bleus) via le Canal "TF1 4K" proposé sur les décodeurs les plus récents (Livebox 4K, Freebox mini 4K, Bbox Miami 4K et THD SFR 4K) des fournisseurs d'accès à Internet. Mais pas sur l'Apple TV. Diffuseur de l'intégralité des rencontres de la compétition, BeIN Sports proposera seulement les rencontres en Full HD.

LED, QLED ou OLED ?

La technologie LED équipe la grande majorité des écrans du marché. Le LED est un dalle LCD équipée d'un système de rétroéclairage composé de néons pour offrir un rendu plus lumineux. On trouve des écrans LED à partir de quelques centaines d'euros. Les prix grimpent en même temps que la diagonale et la qualité d'image (4K).



Samsung propose depuis plusieurs années la technologie QLED pour ses écrans haut de gamme. Le QLED est une évolution de la technologie LCD qui repose sur des nano cristaux liquides, les Quantum Dots, qui émettent une lumière différente en fonction de leur taille. Cela rend le rétroéclairage plus efficace et donne une image plus lumineuse et contrastée, de jour comme de nuit, avec une palette de couleurs plus importante que sur un écran LCD classique.



Spécialité de LG depuis 2013, l'OLED offre des noirs plus profonds, un meilleur contraste et un plus large spectre de couleurs. Cette meilleure qualité d'image donne sa pleine mesure avec le cinéma, pour regarder des films dans le noir. Comme la luminosité des écrans OLED est inférieure à celle des écrans LED et QLED, ils ne sont pas recommandés pour les pièces très éclairées. Le prix de ces écrans est deux fois plus élevé que celui d'un LED. Pour un public orienté sport, ce n'est pas forcément le meilleur investissement.

Doit-on investir dans un écran plus large ?

Vous comptez regarder les matches chez vous, entouré de vos amis ? Ne commettez pas l'erreur d'opter pour un téléviseur trop grand, sur lequel l'image risque d'apparaître "pixellisée". La taille idéale de votre téléviseur dépend de l'espace dont vous disposez, et plus précisément de la distance entre votre canapé et l'emplacement de votre téléviseur.



Pour savoir si votre écran est adapté, vous pouvez effectuer vous-même le calcul. En moyenne, l'espace qui sépare l'écran et votre regard doit correspondre à 2 à 4 fois la diagonale de votre écran. Ce rapport varie en fonction de la netteté de l'écran : 3,9 fois la diagonale pour un écran HD, 2,6 fois pour un écran Full HD et 1,3 fois pour un écran Ultra HD.



Faut-il se laisser tenter par un écran incurvé ?

De nombreux téléviseurs sont aujourd'hui équipés d'un écran incurvé. Selon les constructeurs, cette légère courbure permet de reproduire l'effet panoramique d'un écran de cinéma. Mais les experts de l'image estiment cependant que cet effet n'est valable que pour les très grands écrans, et pas sur les téléviseurs de 50 ou 55 pouces généralement proposés à la vente.



L'écran incurvé déforme aussi légèrement les lignes par rapport à un écran plat. Dans le cas d'un match de foot, les lignes blanches du terrain peuvent donc apparaître légèrement courbées.



En revanche, si l'on se place bien en face, cette forme d'écran permet de limiter les reflets et améliore la luminosité de l'image. Cette caractéristique peut-être à double tranchant si plusieurs personnes regardent le match : la visibilité sur les côtés sera nettement moins bonne.