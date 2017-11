Carburant : le diesel n'a jamais été aussi cher cette année

publié le 06/11/2017 à 23:12

L'addition commence à être douloureuse à la pompe. Le prix des carburants ne cesse d'augmenter depuis plusieurs semaines. Pourtant, le 1er septembre dernier, les prix des carburants en station étaient pratiquement au plus bas de l'année. Or, depuis deux semaines, les prix en station flambent. La hausse s'accélère, conséquence de la remontée des cours du pétrole. Le baril de Brent a ainsi grimpé de près de 5 euros.



Selon le dernier relevé hebdomadaire officiel le litre de gazole s'affiche à 1,25 euro, soit une hausse de plus de 2 centimes en deux semaines. Excepté un pic en avril, le diesel n'a quasiment jamais été aussi cher cette année. Concernant les essences, la hausse est quasi identique +2,3 à +2,5 centimes en quinze jours. Le SP95 remonte à 1,37 le litre, l'E10 à 1,35 et le SP98 à 1,44 euro.

Quel que soit le prix du baril l'inflation va se poursuivre à la pompe, car vous le gouvernement va augmenter les taxes dès le 1er janvier. Et progressivement le prix du diesel va rattraper celui de l'essence d'ici à 2022, soit à la fin du mandat d'Emmanuel Macron.

Vers une hausse jusqu'en 2022

Vu la hausse des taxes de l'essence, le budget annuel d'un automobiliste va forcément grimper. Avec une voiture essence, si vous parcourez 10.000 km par an, l'addition grimpera d'environ 30 euros l'an prochain, puis de 23 euros chaque année jusqu'en 2022. Soit au final 120 euros de plus par an par rapport au budget carburant actuel.



Du côté du diesel, pour 15.000 km par an, avec une consommation moyenne de l'ordre de 7 l/100 km cela coûtera 80 euros de plus l'an prochain, puis environ 70 euros les années suivantes, 32 euros en 2022. Soit un total de 315 euros de plus par an qu'aujourd'hui. À condition, bien entendu, que dans le même temps le pétrole ne se mette pas à flamber. Si c'est le cas, bonjour la facture.

La cerise sur le capot :

Au constructeur suédois Koenigsegg qui vient de battre le record du monde de vitesse pour une voiture de série. Et double ainsi la Bugatti Veyron Super Sport qui détenait le record depuis 7 ans ! .L'Agera RS de Koenigsegg a en effet atteint les 447 km/h.