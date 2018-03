Emploi : le chômage augmente de 0,2% en juin

et AFP

publié le 26/07/2016 à 18:39

Le chômage poursuit sa légère hausse en juin (+5.400, soit +0,2%), comme au mois précédent, durant lequel il avait augmenté de 0,3%. Il s'établit ainsi à 3,53 millions de personnes en métropole. De son côté, le ministère du Travail estime que la tendance reste cependant clairement "orientée à la baisse" sur les six premiers mois de l'année.



Malgré deux mois consécutifs décevants, l'indicateur a en effet baissé de 1,5% durant les six premiers mois de l'année (-54.800) et de 0,7% sur l'année (-24.600). Si l'on inclut l'outre-mer, la hausse aura été un peu moins forte sur le seul mois de juin avec +0,1% pour un total de 3,78 millions de personnes. La hausse du mois de juin est également moins marquée si l'on prend en compte les demandeurs d'emploi exerçant une petite activité (+0,1%), pour un total de 5,43 millions en France métropolitaine, 5,73 millions avec l'outre-mer.