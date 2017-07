Éminence : des sous-vêtements "made in France"

publié le 08/07/2017 à 13:34

Le président d'Éminence, Dominique Seau, l'affirme. Le boxer a la cote chez les hommes, mais aussi chez les femmes, qui selon lui le plébiscitent pour leur compagnon. Si Éminence, société basée en Camargue, à Aimargues précisément, emploient aujourd'hui 900 personnes en Europe dont 500 en France, c'est le résultat d'une vieille histoire française.



Sa création remonte à 1944, quand un technicien cévenol protestant sauve la vie d'un représentant de commerce juif. Les deux hommes créent la marque en hommage au cardinal de Richelieu. Quelques années plus tard, les familles fondatrices fondent en 1962 l'autre marque du groupe, Athena, pour répondre aux besoins des grandes surfaces qui viennent de naître.

Aujourd'hui le groupe Éminence rassemble les marques Éminence et Athena, qui, elle, est fabriquée en Asie. Un autre site existe aussi dans les Cévennes.

Ruissellement technologique

La marque travaille aussi pour Célio, Monoprix ou encore Carrefour et pour la marque "Le slip français", également en vogue en ce moment. Aujourd'hui Éminence réalise un chiffre d'affaire de 125 millions d'euros, notamment en travaillant avec le secteur public.



L'année dernière, l'entreprise a fourni six polos à chaque policier de France. Un produit aux caractéristiques technologiques avancées : anti-moustique, anti-feu, et capable de masquer la présence face à un viseur infrarouge. Des technologies qui ruissellent sur les produits grand public, comme pour les accessoires pour joggers.