Le Journal Inattendu du samedi 8 juillet se déroulera en direct de la 17ème édition des Rencontres Economiques d'Aix-En-Provence, de 12h30 à 13h30. En direct, les 6 étudiants lauréats du concours "La Parole aux Etudiants", organisé par le Cercle des Économistes, interrogeront, en binôme les invités du Journal Inattendu aux côtés de Bénédicte Tassart. Ils accueilleront Jean-Baptiste Rudelle, président fondateur de Criteo, Stéphane Pallez, PDG de la Française Des Jeux, et Jacques Aschenbroich, PDG de Valeo. Les lauréats de cette édition 2017 sont Maxime Augusseau (Sciences Po Aix), Dorian Groll (étudiant en master d'économie), Philippe Metais (ENSEEIHT Toulouse), Muhsine Senart (Sciences Po Lyon), Juliette Stoehr (ENSA Paris) et Louis-Samuel Pilcer (Polytechnique).

"Le Journal Inattendu" en direct des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence

VIDÉO - Les 7, 8 et 9 juillet, RTL accompagnera cet événement, devenu un rendez-vous incontournable pour plus de 250 universitaires, chefs d’entreprise, représentants politiques et d’institutions et étudiants venant de nombreux pays.

