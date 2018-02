Aides sociales : la Cour des Comptes favorable à plus de contrôles

La Cour des comptes estime le montant de la fraude aux cotisations sociales à entre 20 et 25 milliards d'euros (illustration).

Tout en reconnaissant qu'il y a eu des progrès, la Cour des Comptes estime que la lutte contre la fraude sociale marque le pas. Globalement le nombre des contrôles et le montant des redressements stagnent.



Et puis, surtout, il y a des lacunes, des espaces qui ne sont quasiment jamais contrôlés : par exemple le versement des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO, l'activité des intermittents du spectacle, les modalités de calcul du CICE ou encore l'État lui-même à qui les organismes sociaux demandent rarement des comptes alors qu'il est un mauvais payeur quand il s'agit de payer les cotisations de ses agents. Les contrôles sont insuffisants disent aussi les Sages en direction des travailleurs détachés, des indépendants, des particuliers-employeurs et sur les revenus tirés de l'économie collaborative.

La Cour des Comptes demande des pouvoirs accrus. Il faudrait que les contrôleurs sociaux aient les mêmes moyens et les mêmes prérogatives que les inspecteurs des impôts, un renforcement des sanctions et en particulier des amendes et une modernisation des méthodes de contrôle grâce aux nouvelles technologies qui permettent notamment de mieux cibler, mieux repérer les fraudeurs dans la masse.