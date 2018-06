Les essais du nouveau Rifter de Peugeot

publié le 21/06/2018 à 00:00

Il n'y a pas que les SUV dans la vie ! Peugeot vient de réaliser les essais de son nouveau Ludospace baptisé le Rifter. C'est grosso modo un utilitaire relooké, réaménagé pour les familles.



Il est pratique, mais souffre souvent d'une mauvaise image car pas franchement sexy, et qui est acheté non pas pour son look mais pour son rapport qualité-prix. Il est beaucoup moins cher qu'un monospace et qu'un SUV. On pense au Citroën Berlingo au Kangoo de Renault et donc a l'ancien Partener de Peugeot. Rebaptisé Rifter pour la version destinée aux particuliers.



L'idée de Peugeot avec son Rifter est comme avec sa nouvelle 508 de casser les codes. Avec le Rifter le but est de casser l'image du Ludospace. Peugeot en fait une version baroudeur. Notamment avec un intérieur qui monte en gamme. On y retrouve le i-cockpit, c'est-à-dire le petit volant et les nouveaux compteurs. Sauf qu'a la différence d'une 3008 l'écran ne passe pas tout en numérique.

Il y a 3 sièges indépendants qui se replient avec des portes coulissantes, qui intègrent pour la première fois des vitres électrique à l'arrière qui descendent, et non plus entre-baillantes. Ce Rifter existe en deux longueurs : 4,40 m ou 4,75 m, la version longue pouvant embarquer 7 passagers. Tous ces progrès ont un prix. Il augmente de plus de 1500 € à motorisation équivalente par rapport à l'ancienne génération de Partner, et ce Rifter devient l'un des ludospaces les plus chers. D'entrée de gamme il dépasse les 23.000 euros et peut grimper jusqu'à 31.000 euros.