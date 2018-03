et AFP

publié le 29/04/2016 à 07:34

Les chiffres de la croissance ont été dévoilés par l'Insee ce vendredi 29 avril. Et ils sont meilleurs que prévus. Le PIB de la France est en hausse de 0,5%. Le gouvernement tablait en effet sur une hausse de 0,3 à 0,4%. Ce chiffre, en hausse par rapport au dernier trimestre 2015 (+0,3%), s'explique notamment par une augmentation de la consommation des ménages, sa plus forte depuis fin 2004 (+1,2%), précise l'Insee dans un communiqué.



Les dépenses de consommation des ménages, moteur traditionnel de la croissance en France, avaient reculé de 0,1% lors des trois derniers mois de 2015, marqués par les attentats de Paris. Sur l'ensemble du premier trimestre 2015, la production totale de biens et de services a continué de progresser à un rythme soutenu (+0,6%, comme lors des trois derniers mois de 2015), selon l'Insee.

Des chiffres salués par le ministres des Finances, Michel Sapin. Ce dernier a assuré que l'action du gouvernement "portait ses fruits" et s'est engagé à la poursuivre. "Nous la poursuivrons avec détermination dans les prochains mois"a-t-il affirmé dans une déclaration.