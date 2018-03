Chien disparu en avion

publié le 29/08/2016 à 11:32

Le cas Stéphane :

Le 5 août dernier, Emilien part d'Orly pour Dakar avec une escale à Casablanca en compagnie de son chien (qui voyage dans un autre avion avec sa mère). A Orly, son chien est déposé et pris en charge, 1 h 30 avant l'embarquement (après un paiement de 150 euros), par le personnel concerné. Arrivé à Casablanca, après 3 heures de vol, avant l’embarquement pour Dakar, un agent de réception l'informe que sonchien va bien et que, justement, la compagnie s'occupe de l'enregistrer pour le vol vers Dakar. Rassuré, il se dirige vers la salle d'embarquement. Soudain, un appel micro est diffusé. On lui demande de rejoindre le bureau de la compagnie. Et c'est là que l'on lui annonce le décès de votre chien alors qu'il était censé être dans l'avion pour Dakar...



Julien Courbet et toute son équipe "ça peut vous arriver" vous donne rendez-vous au 3210 pour vous aider à résoudre vos litiges, vos dossiers.

Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...

Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !