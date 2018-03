publié le 31/05/2016 à 08:30

Il pourrait bien se trouver dans votre boîte aux lettres. Le chèque énergie est mis en place depuis le 1er mai 2016 dans les départements de l’Ardèche, de l’Aveyron, des Côtes-d’Armor et du Pas-de-Calais. Les autres départements français devraient progressivement l’attribuer d’ici le 1er janvier 2018. Il remplace le TSS (tarif spécial de solidarité) : une réduction annuelle sur les factures de gaz ; et le TPN (tarif de première nécessité) : une réduction annuelle sur les factures d'électricité.



Ce chèque permet aux ménages modestes de payer entièrement ou en partie, trois dépenses énergétiques. Il y a tout d’abord les dépenses d'énergie du logement : électricité, gaz ou encore achat de fioul, de bois… Ensuite des dépenses pour certains travaux de rénovations énergétiques : chaudière à haute performance énergétique, matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, volets isolants, appareils de régulation de chauffage, etc. Enfin ce chèque paye le loyer dans un logement-foyer (établissement avec souvent des chambres privées et des espaces communs).



Son montant varie de 48 à 227 euros

L’obtention du chèque énergie dépend du revenu fiscal d’un ménage. Il doit être inférieur à 7.700 € pour une personne seule, 11.550 € pour un foyer de 2 personnes et de 2.310 € par personne supplémentaire. Son montant dépend du nombre de personnes qui composent le ménage et encore une fois, de leur revenu fiscal. Il varie de 48 à 227 euros.

Les foyers reçoivent un chèque par an, valable jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Pas la peine de le demander ou d’effectuer des démarches. C’est l'administration fiscale qui établit la liste des personnes remplissant les conditions d'attribution. Le chèque est ensuite émis par l'Agence de services et de paiement (ASP) et envoyé par courrier ou par mail. Pour régler ses dépenses, il suffit d’expédier le chèque par courrier ou de le remettre en mains propres, au fournisseur d’énergie, au gestionnaire du logement-foyer ou à l’entreprise réalisant les travaux de rénovation.



Combien pouvez-vous toucher ?

Le service public donne un tableau de simulation, établit en fonction du revenu fiscal du ménage et de sa consommation. Celle-ci est calculée en nombre d'unité de consommation (UC) sachant qu'une personne constitue 1 unité, que la 2ème représente 0,5 UC et chaque personne supplémentaire : 0,3 UC.



Tableau de simulations du chèque énergie Crédit : capture d'écran du service-public.fr