Auchan rappelle du saumon contaminé à la listéria

L'enseigne de grande distribution Auchan a rappelé deux types de saumon fumé, jeudi 27 octobre. Les lots sont potentiellement contaminés par la bactérie listéria. Un contrôle microbiologique a mis en évidence la présence de listeria monocytogenes dans deux types de saumon fumé de Norvège vendus dans les magasins Auchan, prévient la chaîne sur son site. Si vous en avez récemment acheté, vérifiez qu'il ne s'agit pas des lots concernés :



Saumon fumé de Norvège de marque Auchan (4 tranches, 150 g) :

-Code-barres : 3596710420773

-N° d’identification vétérinaire : FR 62 667 117 CE

-Date limite de consommation (DLC) : 16/10/2016 et 19/10/2016

Saumon Atlantique de Norvège de marque Mmm! / Auchan (6 tranches, 210 g)

-Code-barres : 3596710413157

-N° d’identification vétérinaire : FR 62 667 117 CE

-DLC : 15/10/2016 et 19/10/2016

Ces tranches de saumon sont potentiellement contaminées par la bactérie. Si vous en avez mangé et que vous avez depuis de la fièvre, éventuellement accompagnée de maux de tête, consultez un médecin. Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement vigilantes. Le risque de listériose est en effet à considérer. Rapportez les paquets concernés au point de vente. L'enseigne procédera à un remboursement. Plus d'informations auprès du producteur au 06.30.34.89.68.