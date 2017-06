Au secours, ma voisine

publié le 13/06/2017 à 09:20







Le cas Danielle

Danielle appelle pour sa voisine en danger. De l’eau coule par le plafond de sa salle de bain depuis plus d’un an. Agée de 79 ans et souffrant de graves problèmes de dos, elle peut glisser à tout moment. Elle ne peut même plus allumer la lumière quand elle entre dans la pièce sous peine de s’électrocuter car de l’eau s’infiltre par les gaines électriques. Après constats, le syndic de copropriété décide de faire appel au maître d’ouvrage de l’immeuble. Celui-ci ne trouve aucune fuite et fait refaire les joints à plusieurs reprises par une entreprise, spécialisée non pas en plomberie, mais en peinture et en décoration… Résultat, le problème persiste...

