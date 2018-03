Assurance vie : des associations d'épargnants trop peu indépendantes

publié le 30/06/2016 à 10:44

Les contrats d'assurance vie sont parfois commercialisés par des associations d'épargnants, comme l'AFER, l'ANDECAM ou l'AGIPI. "Cela concerne plusieurs millions de personnes et plus de 200 milliards d'euros d'actifs gérés", rappelle François Carlier de la CLCV. Le principe est que l'association négocie un contrat de groupe avec un assureur. Le public souscrit ensuite à ce contrat, mais c'est l'association qui a la main sur ce contrat.



"Souvent quand on achète ce contrat, il est bien marqué quelque part que l'on est membre d'une association, mais on ne s'en rend pas compte et on devient adhérent d'une association d'épargnants sans trop le savoir", note le journaliste. Ces associations avaient été créées au départ pour une raison fiscale, qui a aujourd'hui disparu : elles sont censées défendre l'intérêt de tous les épargnants clients du contrat.



Mais en réalité ces associations sont très dépendantes de l'assureur qui finance souvent ces associations. Beaucoup de dirigeants de ces associations sont d'anciens cadres de ces assureurs. "Du coup, on a des associations peu indépendantes qui décident de l'avenir du contrat au nom de leurs adhérents, ce qui peut être parfois très préjudiciable pour l'épargnant", analyse François Carlier.