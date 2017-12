Un sourire peut-il tout changer ?

publié le 01/01/2018 à 07:00

Avec un rythme de vie effréné, les habitudes, le stress, la contrariété ou encore la fatigue, on oublie parfois de sourire... Pourtant, ce petit geste serait un remède efficace contre de nombreux maux : en plus de la gymnastique faciale qu'il nous offre (sourire sollicite 17 muscles !), cette simple expression réduirait le stress et l'anxiété et favoriserait le bien-être... Un sourire franc et sincère a aussi une influence sur l'image que l'on renvoie (sympathie, énergie positive, assurance, séduction...). Pourquoi est-il si essentiel dans notre rapport aux autres et à nous-même ? Comment expliquer son pouvoir ?







Invités

- Cécile Neuville : psychologue experte en psychologie positive, fondatrice du Réseau des Maisons du bien-être et du Centre de Formation ZenPro

- Frédéric Karpyta : journaliste à "Ça m'intéresse", magazine partenaire de l'émission



Ça m'intéresse Janvier 2018

