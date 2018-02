publié le 19/02/2018 à 19:29

Fini, les cages et autres hangars pour les poules ? Pas tout à fait. Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert a réaffirmé dimanche 18 février une promesse de campagne d'Emmanuel Macron : celle d'avoir sur le marché des œufs "coquilles" - donc en boîte et non transformés - issus exclusivement d'élevages "en plein air" d'ici à 2022. Mais le label "poules élevées en plein air" ne signifie pas pour autant que les volailles ont évolué à l'air frais, dans une herbe grasse et verte, et encore moins sous le soleil.



Les œufs de poules élevées en plein air revêtent le numéro "1" sur leurs coquilles. Ils constituent environ un quart des œufs vendus dans le commerce. Ces œufs sont issus d'élevages moins insalubres que les œufs de poules élevées en cage (numéro 3) ou "au sol ou en volière" (numéro 2).



"Ces poules bénéficient d’un éclairage naturel ainsi que de litières, de perchoirs et de nids", détaille CIWF France, qui milite pour le bien-être animal. Toutefois, le label "plein air" ne signifie pas que les volailles gambadent librement.

Des poussins réticents à voir le soleil

Élevées "en plein air", les poules ont un "accès" à l'extérieur, qui leur octroie une ouverture à "un terrain partiellement couvert de végétation". Mais la plupart du temps, les bêtes sont dans un hangar. Là, elles disposent d'un mètre carré pour neuf poules. C'est moins que les poules en élevage bio, qui bénéficient, elles, d'un mètre carré pour six poules.



"Le problème est que, les poussins étant nés eux-mêmes dans des hangars fermés, ils n’ont jamais vu la lumière du jour et ils ont peur de sortir ! Malgré 'l’accès' vers l’extérieur, il se peut que la très grande majorité des poules 'élevées en plein air' n’oseront jamais mettre le bec dehors", nuance un site qui dénonçait en 2013 "l'arnaque de l''élevé en plein air'".



Autre nuance à apporter à la bonne nouvelle de l'élevage en plein air en 2022 : cette mesure ne concernera que les œufs "coquilles", c'est-à-dire les œufs en boîte ou en vrac, et non pas les œufs transformés. Ainsi, les préparations et autres plats contenant des œufs pourront toujours contenir des œufs issus d'élevages en batterie.