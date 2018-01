publié le 01/01/2018 à 14:11

Arrêter de fumer, se mettre au sport, passer plus de temps avec ses proches, boire moins d'alcool... Bon nombre de Français profitent du passage à la nouvelle année pour prendre de bonnes résolutions. Une tradition "qui existe depuis le Moyen Âge", explique le psychiatre Stéphane Clerget sur RTL. Pour pouvoir tenir ses engagements, ce dernier rappelle qu'il est nécessaire de respecter un certain nombre de règles.



"La première règle est est de ne pas trop en prendre", assure-t-il. En effet, prendre une quinzaine de bonnes résolutions, c'est l'assurance de ne pas parvenir à toutes les réaliser. "Je crois qu'il ne faut pas aller au-delà de trois bonnes résolutions", conseille le médecin, qui précise que celles-ci doivent être réalistes.



La résolution doit également être "précise". Plutôt que de se dire simplement : "je vais faire du sport", il vaut mieux penser quel sport pratiquer et à quel moment de la semaine. Pour mettre toutes les chances de son côté, l'idéal est de parler de ses bonnes résolutions à ses proches. "Statistiquement, on a plus de chance de les réaliser si on en parle aux autres", abonde Stéphane Clerget. Et le psychiatre de prévenir, étude américaine à l'appui, qu'il n'y a que 12% de chance seulement de réaliser une résolution.