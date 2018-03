Mères célibataires : comment élever un enfant sans la présence d'un père ?

publié le 28/09/2016 à 07:00

Abandon, refus d'assumer, accident de la vie, désir de maternité malgré le célibat... : 1 famille sur 5 en France est aujourd'hui formée d'un seul des parents. Et 85% des familles monoparentales sont des femmes. A noter que les chiffres ont doublé depuis 40 ans. Rien n'est facile avec un revenu unique et le fait de devoir assurer seule sur tous les fronts. A quoi ressemble le quotidien des mères célibataires ? Comment gérer vie de famille, vie amoureuse et vie sociale ? Comment réussir à faire exister le père absent ?

Nos invitées

> Christine Arron, membre de la Fondation « K d'urgences »



> Myriam Szejer, pédopsychiatre, psychanalyste et présidente de l'association « La cause des bébés »

Livre : Si les bébés pouvaient parler (Editions Bayard)

Si les bébés pouvaient parler (Editions Bayard)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr ou ici.Vous pouvez laisser vos coordonnées et votre message sur RTL.fr



La rédaction vous recommande Le Noël d'une mère célibataire sans le sou