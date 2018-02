publié le 22/02/2018 à 09:35

Le magazine Que Choisir publie jeudi 22 février une liste noire des médicaments pour enfants, jugés souvent inutiles et parfois dangereux. Il y a dix ans, un enfant sur dix s'était vu prescrire un médicament contre-indiqué, selon une étude de l'Assurance maladie. Le professeur Robert Cohen, pédiatre à l'hôpital intercommunal de Créteil (Val-de-Marne), estime que si aujourd'hui "il y a moins de produits non autorisés chez l'enfants qui sont prescrits, on reste toujours en France, pour beaucoup de maladies, sur une sur-prescription de médicaments inutiles".



Selon lui, les résultats de l'étude de Que Choisir sont justes. Chez les jeunes enfants (moins de deux ans), les médicaments "sont strictement inutiles, il n'y a aucun doute". Et de préciser qu'"aucune étude internationale et nationale" n'a démontré l'efficacité des médicaments. Au contraire, certains peuvent même avoir un certain nombre d'effets indésirables. "La codéine par exemple, a une petite efficacicté mais est contre-indiquée", explique Robert Cohen, soulignant que certains médicaments de ce type "peuvent donner des troubles digestifs, et des phénomènes d'accoutumance".

Laissez faire le système immunitaire

Selon lui, en France, il existe "une culture du médicament et de l'intervention, et une très mauvaise culture de la prévention". Car, rappelle le pédiatre, dans la plupart des cas d'angine, de bronchites et autres, l'enfant va "guérir naturellement par [ses] défenses naturelles, et en très peu de jours". Fièvre, toux, et autres manifestations de la maladie sont en réalité une expression des défenses humanitaires, explique le médecin. Aussi, "ces maladies dans l'ensemble bénignes guérissent naturellement, le médecin ne va intervenir que sur les formes les plus graves".