publié le 02/06/2018 à 18:21

Qui l'eût cru ? Suivre le rythme de La Macarena permettrait de faire un bon massage cardiaque. C'est ce qu'affirment des chercheurs espagnols, qui conseillent de se caler sur le rythme de ce vieux tube de l'été. Pour cause, la chanson de Los del Rio, sortie en 1993, a l'avantage non seulement d'être archiconnue, mais surtout de donner le bon tempo lors de ce geste d'urgence. À savoir 100 à 120 compressions par minute.



Bien que l'idée fasse sourire, elle fonctionne. Des chercheurs de l'Université de Barcelone, de l'Université autonome de Barcelone et de l'Hôpital clinique de Barcelone ont même recruté 164 étudiants en médecine comme cobayes. Séparés en trois groupes, ils étaient tous chargés de pratiquer des massages cardiaques sur des mannequins pendant deux minutes.



Les résultats ont été très satisfaisants. 91% de ceux qui utilisaient un métronome réglé sur 103 coups par minute, grâce à une application mobile, tenaient la bonne cadence. Les autres, conseillés de suivre mentalement le tempo de La Macarena, ont été 74% à y arriver. Par contre, ceux auxquels les chercheurs ont fait pratiquer le massage sans instructions ni repères particuliers ont été seulement 24% à suivre le bon rythme.

Un moyen mnémotechnique efficace

"Aussi bien l'application que l'outil mnémotechnique de La Macarena ont amélioré la qualité des compressions thoraciques", a résumé le chercheur Enrique Carrero Cardenal, dans un communiqué de la Société européenne d'anesthésie-réanimation, qui organisait son congrès à Copenhague.





Pour les novices, le spécialiste préconise toute fois d'effectuer les gestes de premier secours sur La Macarena. "Ceux qui se calaient dessus démarraient vite, tandis que ceux qui écoutaient le métronome avaient "le plus long retard à l'allumage avant de pratiquer la première compression", a-t-il noté.



Un geste qui peut donc sauver des vies. Pratiquer un massage sur une personne en arrêt cardiaque nécessite "un apprentissage avec un formateur spécialisé", indique la Croix-Rouge française sur son site internet. Cela aide à maintenir l'irrigation du cerveau en oxygène, le temps qu'arrivent les secours.