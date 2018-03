L'horoscope du mercredi 31 août 2016

publié le 31/08/2016 à 06:23

Bélier

Prenez votre temps, allez au fond des choses, examinez les détails de près, c'est la couleur de votre ciel jusqu'à samedi. C'est pénible mais vous avez tout à y gagner ! Vous en retirerez forcément quelque chose, comme par exemple d'éviter une erreur dans vos comptes ou ceux de l'entreprise, ou ne pas signer un contrat qui, après une lecture attentive, sera de toute évidence à l'avantage de l'autre et pas du vôtre... Bref, la conjoncture vous demande la plus grande vigilance pendant quelques jours.

Taureau

Vous damez le pion à tout le monde en ce moment, votre confiance en vous est totale et le doute n'a pas sa place dans vos prévisions pour cette rentrée. Et plus vous croirez en vous, mieux vous réussirez ce que vous avez planifié. Toutefois, nous en reparlerons, mais la nouvelle Lune de demain n'est vraiment pas géniale puisqu'opposée à Neptune et en mauvais termes avec Saturne. C'est du côté de la situation économique que ça pourrait être difficile, celle du pays pas la vôtre.

Gémeaux

Vous avez tous les avantages en ce moment, natif de mai, alors que ceux de juin sont encore à la peine. Ils ne peuvent plus prendre la vie comme elle vient, hélas. Les responsabilités sont plus lourdes qu'avant et votre ciel vous paraît bien sombre. Toutefois, comme vous le savez, la roue tourne et elle est au bord de tourner si vous êtes de début juin. Vous avez assez dégusté comme ça, même si ce n'était pas aussi terrible pour vous que pour d'autres, la période a été vraiment très pourrie !

Cancer

Dans le zodiaque, vous n'êtes pas le plus à plaindre, même si vous vous inquiétez tous les jours, plus pour vos proches que pour vous. Et difficile de vous raisonner ! Votre nature est ainsi faite que vous avez besoin d'avoir un sujet d'inquiétude et depuis quelques mois ils ne manquent pas ! Vous n'avez qu'à faire votre choix... Cela dénote une vulnérabilité profonde, le sentiment à moitié conscient que vous pourriez être victime d'un mauvais karma, ce qui est faux bien sûr.

Lion

3e décan, vous êtes en train de conquérir une forme de liberté, différente pour chacun et qui vous ouvre des perspectives importantes dans des domaines très divers. Intellectuel pour les uns parce que vos opinions pourraient avoir grandement évolué, professionnel pour d'autres qui seront (par exemple) envoyés à l'étranger ou décideront de s'installer à l'étranger. De toute façon vous avez un projet qui peut être très avancé pour les uns, et encore à l'étude pour les autres.

Vierge

Scrupule, poids léger qui suffit à faire pencher une balance a dit Jules Renard. Evitez de vous en rajouter aujourd'hui, des scrupules vous en avez déjà un peu trop. Vous êtes même le signe le plus scrupuleux du zodiaque, alors freinez-vous s'il vous plaît ! Et n'écoutez pas vos petites voix intérieures, celles qui visent à vous culpabiliser parce que vous estimez que vous ne faites pas assez bien. 1er décan, appuyez-vous sur Vénus et laissez vos besoins et vos plaisirs vous dicter leur loi.

Balance

1er décan, Vénus vous montre la vie côté soleil et pourtant vous ne considérez que ce qui vous déplaît, des détails qui n'ont pas l'importance que vous leur accordez. Prenez du recul s'il vous plaît et laissez ces détails à leur place ; dites-vous qu'ils ne doivent pas venir perturber la jolie conjoncture du jour et vous empêcher d'éprouver pleinement d'agréables sentiments. De plus, peut-être que pour une fois votre partenaire sera le plus gentil et le plus prévenant qui soit...

Scorpion

Né début novembre, Neptune vous a peut-être ouvert les yeux sur un schéma amoureux négatif. Vous serez bientôt prêt à vivre des histoires plus constructives. Vous avez peut-être eu un mauvais modèle dans votre enfance qui s'est imprimé en vous sans que vous le vouliez et jusqu'à présent, vos histoires de coeur ne tournaient pas très rond (pas pour tous, bien sûr). Mais certains ont pu, à force de persévérance et de travail sur soi, casser ce schéma qui ne les menait nulle part.

Sagittaire

2e décan, votre situation est encore inextricable jusqu'à la semaine prochaine, où quelqu'un vous proposera une aide qui vous permettra de sortir la tête de l'eau. Nous en reparlerons plus en détail, mais même si vous avez toujours Saturne chez vous et qu'elle est en dissonance dévalorisante avec Neptune, les choses ne sont vraiment pas loin de se régler. Que ce soit à votre détriment ou non n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est de reprendre le contrôle.

Capricorne

1er décan, si vous avez besoin qu'on vous donne un feu vert c'est le bon moment pour demander. Et si on vous a confié une mission de conciliation, elle sera réussie. Et c'est aussi un rôle que vous pourriez être amené à jouer dans votre vie privée, certains proches étant au bord de la dispute. Par ailleurs, né en toute fin de signe (après le 18 janvier) des négociations pourraient donner l'impression d'échouer, à moins qu'elles ne soient reportées à la semaine du 19 septembre.

Verseau

C'est sûr, les natifs de janvier ont la baraka en ce moment, rien ne semble pouvoir arrêter leur ascension. Mais attention, ne vous croyez pas au-dessus des autres. Les bons aspects que Jupiter a commencé à vous envoyer et va continuer à vous envoyer jusqu'à fin octobre, peuvent en effet vous donner l'impression parfois de marcher sur l'eau. Aussi, gardez bien les pieds sur terre, le favoritisme que vous ressentez à l'heure actuelle n'est jamais durable.

Poissons

Une dissonance Soleil/Mars se met en place ; né début mars, vous serez un peu trop dans l'action/réaction jusqu'à dimanche. Ne décidez de rien impulsivement. Mais il est aussi possible que vous ne puissiez pas faire autrement et que vous soyez obligé de prendre une décision alors que vous n'en avez pas envie. En fait, certains se sentent le jouet du destin et ne savent pas comment reprendre leur vie en main. Mais vous allez très bientôt sortir de ce cercle vicieux. Gardez confiance.