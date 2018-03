L'horoscope du lundi 29 août 2016

publié le 29/08/2016 à 06:32

Bélier

Né avant le 5 avril, vous aurez la Force avec vous cette semaine, mais il faudra l'utiliser à bon escient et surtout ne pas vous montrer injuste envers les autres. Les planètes qui se positionnent face à vous, en Balance, vous imposent de ne pas voir midi à votre porte et de tenir compte de l'avis des autres, autant que de leur sensibilité, leurs goûts, leurs désirs. Que ce soit au plan professionnel ou personnel, vous ne devrez pas vous imposer sans discussion comme vous le faites d'habitude.

Taureau

En ce lundi de rentrée, vous n'aurez pas trop envie de travailler ! Ou alors de chez vous. Pas par manque de courage, mais l'ambiance au boulot ne vous plaît pas. Cela ne va pas durer, mais il est vrai que pour certains il y a des rivalités et des jalousies qui sont un peu difficiles à supporter. Et si vous y accordiez moins d'importance ? Il semble en effet que vous montez parfois les choses en épingle et ce sera le cas aujourd'hui. Essayez de ne pas laisser vos émotions vous guider.

Gémeaux

La dissonance Saturne/Neptune continue d'embêter ceux de début juin, et encore plus cette semaine que les autres. Vous devez peut-être tourner une page ? Il y a tellement d'interprétations possibles à cette conjoncture qu'il est difficile de tomber juste ! Vous pouvez aussi avoir peur de perdre quelqu'un, ou encore de voir votre situation s'effondrer. Vous en avez pour jusqu'à fin septembre, mais c'est cette semaine que la dissonance aura le plus de force.

Cancer

Vous aurez des compensations, des petits plaisirs qui vous feront chaud au coeur, à moins que vous ne vous offriez un objet que vous reluquiez depuis longtemps. Et si vous en avez les moyens, pourquoi pas ? Mais, prudent (la Vierge est un signe de prudence et elle domine la conjoncture), vous réfléchirez avant de vous lancer. En fait, vous caresserez l'idée dans tous les sens et peut-être même que vous y renoncerez par volonté d'être sérieux, de vous poser des limites...

Lion

Vous aurez un très bon flair et lors de vos échanges vous saurez tout de suite si vous êtes en présence de quelqu'un d'honnête, avec qui vous pouvez faire affaire ou non. Bien sûr, il faudra écouter votre intuition sinon ça ne marchera pas ! Ne laissez pas votre tendance à raisonner et à rationaliser barrer la route à votre ressenti, celui qui vous permet de capter les autres. Mais il y a fort à parier que si vous êtes de juillet, vous ne tombez que sur de bonnes personnes en ce moment.

Vierge

La conjonction Vénus, Mercure, Jupiter est toujours active à la fin de votre signe, un certain événement, très agréable, prendra de l'importance dans les mois à venir. Mais cela ne concerne vraiment que ceux qui sont nés vers les 20, 21, 22 septembre. Et l'événement en question est peut-être déjà arrivé, vous ne faites qu'en recueillir les fruits ces jours-ci. Toutefois, Mercure entame une rétrogradation ce mercredi et il est possible que vous ayez à patienter quelque temps pour avoir une confirmation.

Balance

Vous, vous démarrez bien votre rentrée, avec l'espoir chevillé au corps et de réelles raisons de penser que votre vie va pouvoir prendre une nouvelle direction. 1er décan pour l'instant, bien que la conjoncture peut aussi souffler un vent de nouveauté sur le 2e décan. Mais ce qui ne va pas trop vous plaire, à vous comme aux autres, ce sera la nouvelle Lune de jeudi. Elle sera en dissonance avec Saturne et Neptune, une conjoncture qui continue à créer un climat très troublé et inquiétant.

Scorpion

Vous n'appréciez pas ceux qui font du cinéma, ceux pour qui le paraître passe avant l'être et vous aurez l'impression d'être entouré de ce genre de personnes. Celles qui jouent un rôle et ne sont donc pas elles-mêmes. En outre, si vous êtes du 1er décan, vous risquez d'avoir quelques tracasseries pendant une quinzaine de jours, quelque chose à régler rapidement et qui pourrait être en rapport avec une facture que vous n'avez pas payée : TVA, taxes, RSI, et tutti quanti.

Sagittaire

Né avant le 1er décembre, vous avez les faveurs des astres à présent, mais ce n'est pas le cas du 2e décan qui risque de vivre une semaine compliquée, voire frustrante. Nous en reparlerons jeudi avec la nouvelle Lune, mais préparez-vous à ne pas être satisfait ou à ne pas pouvoir atteindre un objectif que vous vous êtes fixé. De plus, avec Mars dans votre décan vous aimeriez bien accélérer le mouvement, mais quelque chose vous en empêche, vous n'en avez pas le pouvoir.

Capricorne

Jupiter n'est même pas encore entrée en Balance, votre secteur de carrière, que déjà on vous propose plus, et même parfois ou vous impose davantage de responsabilités. Certes vous aimez ça, mais trop c'est trop, surtout que votre travail va forcément empiéter sur votre vie privée ; et déjà qu'on vous reproche de ne penser qu'à lui et pas assez à votre famille... Né les derniers jours du signe, 19, 20 janvier, vous avez vraiment la baraka ces jours-ci, saisissez toutes les occasions qui se présentent.

Verseau

Vous ne pourrez pas prendre de décision tout seul aujourd'hui et d'ailleurs pendant une assez longue période il va falloir vous habituer à la concertation, au compromis. Ce sera dû à la présence de Jupiter en Balance pendant un an (à partir du 9), mais aussi à Vénus qui entre dans ce même signe demain et va vous demander elle aussi de vous montrer conciliant. Vous le ressentez déjà aujourd'hui et il faut absolument que vous écoutiez ce que vous soufflent vos petites voix intérieures.

Poissons

On sait à quel point vous aimez vous dévouer aux autres, mais pas à tout le monde SVP ! La Vierge, actuelle maîtresse du zodiaque, vous demande d'être plus sélectif. De ne pas dire oui automatiquement à ceux qui vous demandent quelque chose. Même si vous n'aimez pas discuter les consignes qu'on vous donne, en ce moment vous avez intérêt - même sans critiquer - à demander des explications. Ne serait-ce que pour ne pas faire les choses de travers ; 2e décan en particulier.